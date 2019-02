FS, nuova commessa per Italferr in India. Realizzerà il Tunnel dell’Himalaya

(Teleborsa) -La società d'ingegneria del Gruppo FS Italiane si è aggiudicata, in joint venture conlaSi tratta della(quasi interamente in galleria) dellaL'intera linea, la cui lunghezza complessiva è di 125 km, è caratterizzata da una domanda di trasporto turistico religiosa e corre in parallelo all'alveo del fiume Gange, ai piedi del sistema montuoso dell’Himalaya.l'incarico prevede"Con l'aggiudicazione di questa commessa Italferr e il Gruppo FS Italiane consolidano ulteriormente la loro presenza in India per la realizzazione di opere strategiche, in linea con gli impegni contenuti nel", ha sottolineatoCome ricordato da Isi, Italferr è già presente in India con una branch a New Delhi e, tra gli altri incarichi, si sta occupando della "progettazione e supervisione dei lavori per laprimo ponte strallato per le Ferrovie indiane, e l'assistenza, in qualità di General Consultant, per lo sviluppo di