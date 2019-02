GEDI nomina Carlo Verdelli direttore di Repubblica

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha nominatoquale, inche ha diretto il giornale nel corso degli ultimi tre anni."Carlo Verdelli - si sottolinea - assume la direzione forte di unain ruoli di vertice in testate e realtà editoriali di rilievo, in cui si è distinto per capacità di direzione e talento innovativo".Verdelli ha nel suo curriculum importanti esperienze in Mondadori ed RCS (Corriere della Sera), oltre che a Vanity Fair ed alla Gazzetta dello Sport, ed ha già collaborato con Repubblica sotto la direzione di Ezio Mauro.