In rosso il comparto immobiliare italiano (-0,82%)

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

Ftse MidCap

IGD

bassa capitalizzazione

Nova Re

Brioschi

Gabetti

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo l', che è peggiore dell'Ilha aperto a quota 12.080,1 in calo dello 0,82%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 354, in prossimità della chiusura di ieri.Tra le azioni del, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,63%.Tra i titoli adell'indice immobiliare, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,49% sui valori precedenti.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,32%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,27%.