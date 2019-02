Prysmian sigla accordo per sviluppo rete trasmissione energia di Washington

Prysmian

(Teleborsa) -al lavoro negli USA. L'azienda italiana che opera nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, ha firmato une la sua realizzazione, prevista in più fasi, è stimata per il periodo 2019-2026. La prima fornitura di cavi del valore di 3 milioni sarà da completarsi entro il 2019.L'azienda milanese, fornirà soluzioni “chiavi in mano”, come responsabile della progettazione, ingegnerizzazione, fornitura, installazione e collaudo di sistemi in cavo ad alta tensione interrati. Il Gruppo fornirà cavi da 230 kV per un totale di oltre 100 km e cavi da 69 kV per oltre 200 km, tutti con isolamento XLPE, più relativi accessori e componenti di rete. Il progetto prevede inoltre la fornitura di un sistema integrato di monitoraggio basato sull'innovativa tecnologia PRY-CAM per la diagnostica e il monitoraggio delle reti elettriche di proprietà del Gruppo, che consente il rilevamento di tutti i parametri chiave del sistema elettrico (vibrazione acustica, scariche parziali, temperatura, etc.), garantendone una gestione efficiente e preventiva. Prysmian sarà responsabile anche per i servizi e i sistemi di manutenzione, eseguendo test sulla guaina dei cavi, attività di ispezione dei pozzetti e verifica della tensione. I cavi saranno prodotti nello stabilimento all'avanguardia di Prysmian ad Abbeville (Carolina del Sud, USA).Timidamente positivo il titolo a Piazza Affari: +0,76%.