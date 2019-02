Stadio As Roma: avvio dei cantieri entro l'anno

As Roma

(Teleborsa) -, se vorranno,. Ad annunciarlo, nella giornata del 5 febbraio, la, intervenutarealizzato dal Politecnico di Torino eIl documento preparativo, utile ad attivare nuovamente gli ingranaggi dell'iter di verifica per l'approvazione della Variante al Piano Regolatore generale, è frutto di uno studio effettuato su due differenti piani di lavoro: analisi e ricetta. ". Nell'analisi abbiamo visto che il problema c'era, nella ricetta che si può risolvere con un'offerta plurimodale",, Bruno Dalla Chiara. "",, "perché andare in una direzione di trasporto stradale senza offerta ferroviaria competitiva non è professionale né al passo con i tempi".Ad agevolare il traffico nella zona di Tor di Valle, dunque, saranno gli investimenti sulla ferrovia Roma-Lido, per cui, secondo la Sindaca capitolina, sarebbero già stati stanziati 180 milioni di euro dalla Regione Lazio, ai quali si aggiungeranno i 40 milioni del Comune di Roma. Dalla Chiara, poi, accenna ad un’altra soluzione: quella "Della mobilità sostenibile che è in fase di avanzata elaborazione".