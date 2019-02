Tonica Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,68%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.737,7 punti. Sale il(+0,91%), come l'S&P 100 (0,6%).(+0,96%),(+0,91%) e(+0,88%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+3,27%),(+2,11%),(+1,71%) e(+1,63%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,80%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,74%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,61%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+4,65%),(+4,65%),(+2,68%) e(+2,67%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,70%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,40%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,40%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,36%.