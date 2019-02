Borse europee negative. Piazza Affari stabile

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite, sostenuta dalla, in particolare Unicredit e Banco BPM sulla scia dei risultati d'esercizio.Sul mercato Forex, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,134. Tra le, l'poco mosso viaggia a 1.305,4 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,24%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +270 punti base, con un timido incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,86%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,47%. Si muove attorno alla parità(+0,07%) mentre, cede un piccolo -0,21%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 19.993 punti dopo aver rotto al rialzo, la vigilia, la soglia dei 20.000 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,27%),(+1,22%) e(+1,15%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-2,56%),(-0,71%) e(-0,59%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,72% all'indomani dei conti 2018 che hanno visto dimezzare i crediti deteriorati. Beneficia dei risultati e della guidance anche, vantando un progresso del 4,67%. Sulla scia dei bancari, vola, con un incisivo incremento del 3,24% chiamata ai risultati. In primo piano inoltre, che mostra un forte aumento del 2,04%.Tra le peggiori performance, invece, soffre il comparto automotive in particolare, -3,91% nel giorno del CdA sui conti. Calo deciso per, che segna un -1,65%.di Milano,(+2,46%),(+2,17%),(+2,08%) e(+2,03%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,79%.