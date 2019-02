Brexit, May incontra i vertici Ue a Bruxelles per discutere nodo Backstop

(Teleborsa) -, è già salita ai piani alti dellaper vedere il presidente, nel primo degli incontri che la premier britannica ha programmato al fine di trovare "soluzioni alternative" per far uscire ladall'impasse in cui è finita a Westminster.Dopo Juncker,il presidente del Parlamento europeo Ae il coordinatore del comitato per la Brexit, oltre al presidente del Consiglio europeoIl concetto che la premier britannica intende riaffermare oggi in sede Ue è molto semplice:, la garanzia sul confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord imposta dall'Ue nell'accordo di divorzio sulla Brexit. E, nonostante ilripetuto ieri da Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, May cerca unacome condizione per ottenere la ratifica del Parlamento britannico al testo bocciato a gennaio.Ad attendere l'auto di May davanti al Berlaymont si è presentato anche un manifestante con un cartello con la scritta "non andate a sbattere" e l'immagine di una macchina che precipita in mare. Un avvertimento efficace la cui chiave ironica ha, per un attimo, spezzato ilche si respira oggi a Bruxelles all'indomani della. Alla vigilia della sesta visita della May a Bruxelles Tusk ha infatti trovato un "posto all'inferno per quanti hanno promosso la Brexit senza nemmeno avere un piano per portarla a termine in sicurezza". Affermazione che ha scatenato unaoltremanica oltre a intascare la risposta glaciale di Downing street.a Bruxelles dei termini dell'articolo 50, e quindi di rinvio della data formale di uscita dall'Ue fissata per il, convinta di poter convincere i leader Ue a concedere modifiche sul Backstop. Juncker, ha tuttavia ribadito di considerare il backstop un elemento fondamentale dell'intesa. Un concetto confermato pure da Tusk.