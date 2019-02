Buzzi Unicem chiude il 2018 con un fatturato in crescita

Buzzi Unicem

(Teleborsa) -del grupponel 2018, pari a 27,9 milioni di tonnellate con un incrementorispetto all'esercizio 2017. Le produzioni di calcestruzzo preconfezionato, attestate a 11,8 milioni di metri cubi, sono risultate inferiori rispetto ai volumi dell’esercizio precedente (-3,6%).L'indebitamento finanziario netto a fine 2018 ammonta a 891 milioni, in aumento di 28 milioni rispetto a 863 milioni di fine 2017.L'ultimo trimestre dell'anno, grazie anche a condizioni climatiche abbastanza favorevoli per la stagione, ha chiuso con vendite superiori a quelle del quarto trimestre 2017 in tutte le aree geografiche di presenza. Sulla base delle informazioni preliminari disponibili, l'azienda specializzata nella produzione di cementocomunicate al mercato insieme alle informazioni sull'andamento gestionale al 30 settembre.A Piazza Affari il titolo chiude in rosso la seduta: -2,71%.