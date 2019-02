Garante privacy, Cambridge Analytica: Facebook verso sanzioni

(Teleborsa) - Lnel caso Cambridge Analytica, si èoggi, 7 febbraio,laper l’di unLo si apprende dalla newsletter del garante, secondo cui l'azienda che gestisce il celebre social network avrebbeprovenienti dal’App "". Benché gli stessi non abbiano raggiunto Cambridge Analytica, l'Autorità ne ha vietato l'ulteriore trattamento, riservandosi di avviare un procedimento sanzionatorio separato.Inoltre,, sarebbe statounoriservato ai cittadini italiani. Questo, denominato “candidati” e messo in opera attraverso un prodotto installato direttamente sulla piattaforma social, consentiva agli utenti che fornivano il proprio indirizzo postale di ricevere informazioni dettagliate sugli aspiranti decisori pubblici della circoscrizione di appartenenza. Nell’ambito del meccanismo, l’azienda registrava i file dei log per un periodo di 90 giorni, pur dichiarando di non registrare informazioni relative agli utenti. Allo stesso modo, il giorno delle elezioni, appariva sul newsfeed degli utenti di Facebook un messaggio che invitava alla condivisione dell'essersi o meno recati al voto. Entrambe le pratiche, non sarebbero state rilevate dal Garante all’interno della “data policy” di Facebook, che ne avrebbe così contestato la genuinità, negandone l’utilizzo all’azienda.