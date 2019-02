MailUp acquista azioni proprie

MailUp

(Teleborsa) -ha acquistato, con valuta 30 gennaio 2019,al prezzo medio di € 2,70 per azione per un controvalore complessivo di € 2.106,00.Alla data del 6 febbraio 2019, la società società attiva nel campo delle marketing technology detiene pertanto direttamente n. 78.780 azioni proprie, pari allo 0,53% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato.Nel frattempo a Piazza Affari si muove in profondo rosso la società, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,11% sui valori precedenti.