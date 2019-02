Opening bell stonata a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo il taglio delle stime di crescita dell'Eurozona da parte della Commissione Europea che costituisce motivo di preoccupazione per la crescita mondiale.; perde terreno l', che retrocede a 2.712,24 punti, ritracciando dello 0,71%. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,37%, come l'S&P 100 (-0,8%).le richieste di sussidio alla disoccupazione sono diminuite ma meno del previsto In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,09%),(-1,03%) e(-1,03%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones. Le più forti vendite si manifestano su-0,96%.In perdita, che scambia con un -0,94%.Tentenna, che cede lo 0,92%.Seduta negativa per, che mostra un calo dello 0,91%.Tra i(+2,48%),(+2,05%) e(+1,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,13%.Affonda, con un ribasso del 3,56%.Crolla, con una flessione del 2,33%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,14%.