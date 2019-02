Piano taglia-debito, riemerge ipotesi dismissioni immobili pubblici

(Teleborsa) - Per fare cassa e contribuire alla riduzione del debito pubblico, il ministero delle Finanze starebbe individuando proprietà immobiliari dello Stato e di enti regionali e locali che possano essere messe sul mercato. Un piano di dismissioni per 1 miliardo e 800 milioni di euro. A riportare l'indiscrezione è Bloomberg che cita fonti vicine al dossier.Il piano non è stato reso ancora pubblico ma, da quello che si sa,approvata lo scorso dicembre punta a raccogliereSecondo i dati del Tesoro relativi allo scorso anno,Tuttavia si tratterebbe di una stima parziale, limitata al milione di beni già inventariati dal Tesoro, e"Storicamente, i governi italiani sono riusciti a centrare solo una piccola frazione delle vendite di immobili pianificate. Non penso che stavolta le cose andranno diversamente. L'Italia ha ancora un eccesso di asset immobiliari da digerire e non vedo sul mercato domanda per altri ulteriori asset" ha detto a Bloomberga Milano. E in effetti i tentativi in questo senso fatti dai governi precedenti si sono rivelati fallimentari.Tra i beni individuati dal ministero presieduto davi sarebbero principalmente diche non sono più in uso. Il principale ostacolo, in questi casi, per gli acquirenti sarebbe rappresentato da un punto di vista prettamente pratico dalle, che possono durare fino a tre anni.ha raggiunto i massimi di tutti i tempi lo scorso novembre.