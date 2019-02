Pioggia di vendite sui mercati europei

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

automotive

tecnologia

servizi finanziari

Diasorin

CNH Industrial

Banco BPM

Fiat Chrysler

Saipem

Prysmian

Exor

Sias

Gima TT

RCS

Biesse

Piaggio

(Teleborsa) -dopo la revisione al ribasso delle stime di crescita dell'economia dell'Eurozona, in particolare dell'Italia , da parte della. L'allarme giunge a meno di 24 ore di distanza da quello lanciato dal'FMI Contagiati anche i listini statunitensi sui timori di un rallentamento globale.Sostanzialmente stabile l', che si ferma a 1,136. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,35%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-3,37%), che ha toccato 52,19 dollari per barile.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +283 punti base, con un deciso aumento di 17 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,94%.vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,67%, spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,11%, pessima performance per, che registra un ribasso dell'1,84%., interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso.In Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,04 miliardi di euro, dai 2,09 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,84 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,69 miliardi.220 sono le azioni scambiate: tra queste, 174 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 28 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 18 azioni del listino milanese.Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti. Nel listino, i settori(-7,03%),(-3,59%) e(-2,90%) sono stati tra i più venduti.di Milano, troviamo(+1,37%),(+1,21%) dopo i conti (+0,84%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni -12,20% nonostante il 2018 da record . Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,09%. In caduta libera, che affonda del 5,78%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,73 punti percentuali.Da solo nellasi posiziona su un buon +1,1%. I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,79%. Seduta drammatica per, che crolla del 5,66%. Sensibili perdite per, in calo del 5,36%. In apnea, che arretra del 5,20%.