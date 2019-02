Piquadro, fatturato in crescita nei nove mesi

Piquadro

(Teleborsa) -registrato dal Grupponei primi nove mesi dell'esercizio chiusi al 31 dicembre 2018 èrispetto all'analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 71,3 milioni di Euro. L'aumento dei ricavi è stato determinato dall'introduzione nel perimetro di consolidamento, a partire dal mese di giugno 2018, della Maison Lancel, dall'aumento del 2,5% delle vendite a marchio Piquadro e dall'incremento del 13,8% delle vendite a marchio The Bridge.il Gruppo che opera nel settore degli accessori in pelle ha registrato, al 31 dicembre 2018, un fatturato di 57,9 milioni di Euro nel mercato italiano pari al 54,0% del fatturato totale di Gruppo (75,6% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2017) in incremento del 7,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2017/2018.Nel mercato europeo il Gruppo ha registrato un fatturato di 46,1 milioni di Euro, pari al 43,0% delle vendite consolidate (21,6% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2017), in incremento del 198,9% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2017/2018.rispetto alla posizione finanziaria negativa di circa 3,7 milioni registrati al 31 marzo 2018 ed alla posizione finanziaria netta negativa di 11,9 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2017.