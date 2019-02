Seduta tonica per l'indice del settore chimico (+1,36%)

comparto chimico italiano

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

listino milanese

SOL

Isagro

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in tono positivo nonostante l'intonazione prudente mostrata dalIlha aperto a 17.463,5, in aumento di 236,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare con debolezza a 978, dopo aver avviato la seduta a 975.Tra le medie imprese quotate sul, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,08%.Tra ledi Piazza Affari, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,01%.