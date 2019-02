Si muove in territorio positivo l'indice dei titoli bancari in Italia (+2,63%), guizzo positivo per Banco BPM

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa l'in lieve salita, con un guadagno di 1 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 92.Intanto ilguadagna il 2,63%, dopo un inizio di giornata a 7.924,9.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,56%.Brilla, con un forte incremento (+5,4%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,84%.Tra i titoli adel comparto bancario, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,50%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,30%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,99%.Tra ledi Milano, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,49%.