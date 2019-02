Al rover di ExoMars nel 2021 sul "pianeta rosso" il nome di Rosalind Franklin

(Teleborsa) -Lo ha annunciato l’Agenzia Spaziale Europea, che ha selezionato il nome tra oltre 36 mila proposte inviate dai cittadini di tutti gli stati membri dell’Esa, rispondendo a un concorso lanciato a luglio dall’Agenzia Spaziale Inglese."È una scelta che rende onore a Rosalind Franklin – dichiaradell’Unità Esplorazione e Osservazione dell’Universo dell’Agenzia Spaziale Italiana – e che condivido pienamente anche perché valorizza un’importante figura femminile della scienza moderna., il sito di landing scelto dalla comunità scientifica di ExoMars a fine anno scorso. Il mio augurio per il rover è che possa scrivere una pagina importante della storia dell’esplosione di Marte".Rosalind, che partirà. Obiettivo del rover europeo, le cui operazioni saranno guidate dal centro di controllo Rocc sito a Torino, sarà indagare la presenza di eventuali condizioni favorevoli alla vita.La presenza di acqua liquida su Marte è nota da tempo agli scienziati, e, che ha scoperto un lago salmastro sotterraneo nei meandri del mondo rosso. Una ragione in più per credere che l’abitabilità marziana, sia essa passata o presente, vada cercata nel sottosuolo del pianeta.preleverà campioni di suolo marziano per analizzarne la composizione, proprio a caccia dei "mattoni" della vita. Per questo dedicare la missione alla pioniera del Dna è parso agli esperti dell’ESA particolarmente azzeccato. “Questo nome – afferma direttore generale dell’Esa Jan Woerner – ci ricorda che la tendenza all’esplorazione è insita nei geni dell’uomo".avrà il nome della grande scienziata Rosalind Franklin. È una missione che ha molto di Italia a bordo: disporrà appunto di un trapano che potrà perforare la superficie marziana e analizzare il materiale che da lì verrà estratto.