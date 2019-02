Andamento positivo per l'indice dei titoli bancari in Italia (+0,95%), seduta effervescente per BPER

comparto bancario a Piazza Affari

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

BPER

Unicredit

Mediobanca

listino milanese

Banca Popolare di Sondrio

Banca MPS

doBank

Ftse SmallCap

Banca Profilo

(Teleborsa) - Andamento rialzista per il, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'Ilha aperto a 7.702, in crescita dello 0,95% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile scambiando a 90, dopo aver avviato la seduta a 90.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 7,40%.Svettache segna un importante progresso del 2,35%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,80%.Tra le medie imprese quotate sul, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,17% sui valori precedenti.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,82%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,66%.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,80%.