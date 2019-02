BPER, Vandelli: Unipol Banca ottima occasione di crescita

BPER

(Teleborsa) - Unipol Banca è una realtà che è passata attraverso una importante ristrutturazione e che oggi si presenta con i "conti in ordine" ed una "buona assett quality" rappresentando "un'ottima opportunità di crescita per linee esterne" per il gruppo. Lo afferma l', commentando l' acquisto del 100% di Unipol Banca per un corrispettivo di 220 milioni di euro.L'operazione - continua Vandelli - può portare alla "creazione di ulteriori spazi di collaborazione tra i due gruppi" con "l'estrazione di sinergie attraverso la condivisione delle rispettive competenze distintive nell'ambito assicurativo e bancario al servizio di un approccio innovativo alla distribuzione di prodotti bancari attraverso i canali distributivi assicurativi".