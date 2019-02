Il comparto beni industriali a Milano in rialzo (+0,90%)

settore infrastrutture e impiantistica

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

Indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

FTSE MIB

CNH Industrial

Leonardo

mid-cap

Gima TT

Sias

Piovan

small-cap

Avio

Reno De Medici

Autostrade Meridionali

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha aperto a 31.960 con una performance positiva dello 0,90%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 763, dopo aver avviato la seduta a 762.Tra i titoli del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,86%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,43%.Tra leitaliane, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,21% sui valori precedenti.Vola, con una marcata risalita del 2,02%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,98%.Tra ledi Milano, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,30%.In luce, con un ampio progresso dell'1,28%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1%.