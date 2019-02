Mattel esce dalla crisi: i conti battono le attese

Mattel

(Teleborsa) - Risultati decisamente positivi nel 4° trimestre del 2018 per, grazie alle vendite di. Sembra dunque risolta la crisi dell'azienda che per rimettersi in sesto è stata costretta a varie ristrutturazioni.La società americana che produce giocattoli ha archiviato gli ultimi tre mesi dell'anno scorso, con un utile netto di 14,9 milioni di dollari, 4 centesimi ad azione, contro la perdita di 281,3 milioni, 82 centesimi, dello stesso periodo del 2017., ma sopra le attese del mercato che erano per 1,44 miliardi. Molto bene le vendite di Barbie a 1,09 miliardi, sui massimi dal 2014.