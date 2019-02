Mercati europei in calo su timori rallentamento economia mondiale

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

chimico

viaggi e intrattenimento

telecomunicazioni

materie prime

BPER

Amplifon

Unicredit

Moncler

Unipol

UBI Banca

UnipolSai

Telecom Italia

Gima TT

Banca Farmafactoring

Piaggio

Ivs Group

Mutuionline

Salini Impregilo

OVS

Banca Ifis

(Teleborsa) -in scia alle altre Borse di Eurolandia, sulle tensioni commerciali tra USA e Cina ma anche per i timori di una frenata dell'economia a livello globale Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,133. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,29%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 52,74 dollari per barile.Lopeggiora, toccando i +290 punti base, con un aumento di 8 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,98%.seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,05%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,32%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,48%.Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,03 miliardi di euro, con un incremento del 48,53%, rispetto ai precedenti 2,04 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,69 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,94 miliardi, mentre i contratti si sono attestati a 322.346, rispetto ai precedenti 221.963.Su 220 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 144 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 61 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 15 azioni del listino milanese.In luce sul listino milanese il comparto, con un +0,69% sul precedente. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,78%),(-2,71%) e(-2,25%).Tra idi Milano, in evidenza(+8,83%),(+1,01%),(+1,01%) e(+0,66%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,40%.Crolla, con una flessione del 4,32%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,24%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,24%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,32%),(+2,59%),(+1,74%) e(+1,64%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,82%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,79%.In caduta libera, che affonda del 4,16%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,15 punti percentuali.