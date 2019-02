Ponte di Genova, via libera ai primi 60 milioni per la ricostruzione

(Teleborsa) - Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni, ha firmato il decreto delche, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza l'immediata attivazione dell'anticipo di spesa che permette l'utilizzo immediato da parte del Commissario straordinario deiLo annuncia il Mef in una nota.(n.109/2018) - prosegue la nota - autorizza la spesa di 30 milioni di euro all'anno dal 2018 al 2029 a garanzia dell'immediata attivazione del finanziamento come anticipo del versamento, cui è obbligato il concessionario, delle somme necessarie all' integrale realizzazione degli interventi a cura del Commissario straordinario per la ricostruzione dell'infrastruttura viaria, in seguito al crollo del viadottonel Comune di Genova.