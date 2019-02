Abruzzo, elezioni regionali del 10 febbraio: si vota dalle 7,00 alle 23,00

(Teleborsa) -. In otto mesi di "lavoro", tra diversità di opinioni, litigi e riappacificazioni, molte cose, almeno sulla carta, sono cambiate. I sondaggi da tempo indicano un Matteo Salvini protagonista con la Lega di più del raddoppio dei consensi e grillini in flessione, ma pur sempre accreditati di una buona percentuale di voti.Per le regionali d'Abruzzo, 5 stelle che si presentano da soli, Pd assieme a liste di sinistra collegate e CasaPound.Quando proprio a seguito all’esito delle politiche del 4 marzo. Costretto a una "scelta" dalla normativa, D'alfonso decise per il seggio a Palazzo Madama. Da qui la necessità per gli abruzzesi di ritornare anticipatamente alle urne.E così, dopo tentennamenti e indecisioni, è stata "scelta" la data del 10 febbraio 2019 per il voto.. Possono esprimere 2 preferenze per persone di sesso diverso, ovvero donna e uomo, e sempre della lista collegata al candidato Governatore.In Abruzzo è in vigore unInsi contendono la carica di Governatore:(Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Azione Politica, UdC-DC-Idea) che i pronostici indicano come favorito;(Movimento 5 Stelle);(Partito Democratico, Progressisti con Legnini-Sinistra Abruzzo-LeU, Legnini Presidente, +Abruzzo, Abruzzo in Comune, Democratici e Popolari per l’Abruzzo, Abruzzo Insieme, Avanti Abruzzo-IdV);(CasaPound).Alle precedenti regionali,, mentre il Movimento 5 Stelle, con, aveva raccolto ildei consensi.