Debole il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni di consumo per l'ufficio

utilities

informatica

energia

finanziario

beni di consumo secondari

United Technologies

Pfizer

Cisco Systems

Merck & Co

United Health

Wal-Mart

JP Morgan

Dowdupont

Electronic Arts

Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary

Illumina

Autodesk

Henry Schein

Nxp Semiconductors N.V

Mercadolibre

Micron Technology

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,25%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.707,88 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,12%), come l'S&P 100 (-0,1%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,54%),(+0,49%) e(+0,49%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,72%),(-0,55%) e(-0,51%).del Dow Jones,(+1,47%),(+1,27%),(+1,05%) e(+0,93%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,72%.scende dell'1,18%.Calo deciso per, che segna un -1,02%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,92%.(+16,05%),(+3,10%),(+2,74%) e(+2,49%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,31%.Sensibili perdite per, in calo del 3,55%.In apnea, che arretra del 2,90%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,03%.