Gelo Italia-Francia, intervengono Conte e Mattarella

(Teleborsa) - In queste ore di tensione politico-diplomatica crescente, tra Italia e Francia, ilinvita a "smorzare i toni" ed a "", ricordando che "tra Italia e Francia c'è un'antica e solida amicizia".Un appello a mantenere le temperature dei governi sopra lo zero, arriva anche dalche sottolinea la necessità di arrivare ad una rappacificazione in tempi veloci. Una missione affidata al titolare della Farnesina Enzo Moavero Milanesi con la supervisione dello stesso Conte. "con i Paesi amici e alleati. Questo passa attraverso la considerazione dei reciproci interessi nazionali e il pieno rispetto delle dinamiche istituzionali di ciascun Paese" - spiega il Capo del Quirinale - che esprime "grande preoccupazione per la situazione. Ie collaborazione con la Francia".Une al confronto nella consapevolezza che, ma tra l'Europa e il mondo esterno, arriva(Movimento delle Imprese di Francia). I rispettivi Presidenti, Vincenzo Boccia e Geoffroy Roux de Bezieux inviano una lettera al Capo della Repubblica francese e al premier italiano in cui spiegano che "". Italia e Francia sono Paesi "amici" e "non desideriamo che una crisi provocata a tavolino possa dividerci". L'auspicio del mondo industriale è che si lavori affinché l'Europa diventi un "gigante politico" e sigillano"nel solco di una collaborazione leale e proficua".