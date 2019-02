Il popolo del lavoro scende in piazza a Roma: "Il governo esca dalla realtà virtuale"

(Teleborsa) - Cgil, Cisl e Uil sono scesi in piazza a Roma, oggi 9 Febbraio, contro una manovra "miope e recessiva" perché non affronta i nodi di fondo e non interviene sulle cause che hanno determinato la crisi.Il corteo è partito da Piazza della Repubblica per arrivare, poi, in Piazza San Giovanni, storico teatro delle proteste sindacali, dando così il via alla manifestazione unitaria con lo slogan "Futuro al lavoro" per sollecitare il Governo ad aprire un tavolo di confronto sui temi della crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco.Le confederazioni chiedono al Governo di cambiare la linea economica, anche alla luce dei dati negativi su PIL produzione industriale . Oltre all' Ue che vede nero per l'Italia " - afferma il. "E' una piazza piena di gente e vuol dire che le persone vogliono partecipare e non sono contente, ma soprattutto che la gente prende la parola, che è la cosa più importante". Il sindacalista ha sottolineato che "e per farlo c'è bisogno di investimenti".- rilancia il- che chiede disui temi indicati nella piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil e "si confronti con le parti". Il Governo del cambiamento - aggiunge - non può essere in peggio, ma in meglio.per trovare le soluzioni" utili al Paese.L'auspicio dellaè che "per calarsi nella realtà del lavoro".