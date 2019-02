Elezioni regionali Abruzzo, il centrodestra è avanti con ampio margine

(Teleborsa) -, secondo quanto indicato dai primi instant poll di La7, dopo la chiusura dei seggi alle 23. il candidatodel centrodestra è indicato, davanti a Giovanni Legnini del centro sinistra al 30-34% e Sara Marcozzi del M5S al 22-26%conteggiata alle ore 23, stando al quanto riportato dal sito Eligendo del Ministero dell'Interno, si attesta. Un dato che conferma la tendenza accennata nel corso dell'intera giornata.Le elezioni in Abruzzo rappresentano unin attesa delle europee di maggio e, se i sondaggi si rivelassero esatti, confermerebbero una Lega ed un, a spese dei consensi del M5S che nei sondaggi è visto in flessione.Per le regionali d'Abruzzo, infatti, gli alleati di Governo che "corrono" di fatto l'un contro l'altro:nel tradizionale schieramento Lega-Forza Italia-Fratelli d'Italia, mentre i 5 Stelle si presentano da soli, Pd assieme a liste di sinistra collegate e CasaPound.Quando proprio a seguito all’esito delle politiche del 4 marzo. Costretto a una "scelta" dalla normativa, D'alfonso decise per il seggio a Palazzo Madama. Da qui la necessità per gli abruzzesi di ritornare anticipatamente alle urne. E così, dopo tentennamenti e indecisioni, è stata "scelta" la data del 10 febbraio 2019 per il voto.In Abruzzo è in vigore unper quelle invece inserite all’interno di una coalizione. Non è previsto il ballottaggio.Insi contendono la carica di Governatore:(Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Azione Politica, UdC-DC-Idea) che i pronostici indicano come favorito;(Movimento 5 Stelle);(Partito Democratico, Progressisti con Legnini-Sinistra Abruzzo-LeU, Legnini Presidente, +Abruzzo, Abruzzo in Comune, Democratici e Popolari per l’Abruzzo, Abruzzo Insieme, Avanti Abruzzo-IdV);(CasaPound).Alle precedenti regionali,, mentre il Movimento 5 Stelle, con, aveva raccolto ildei consensi.