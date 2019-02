BIT Milano, Trenitalia. Lo Piano a TLB: "Turismo straniero in crescita del 19%"

(Teleborsa) - Tra i 1300 espositori presenti alla BIT 2019 in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio di Bit 2019. Appuntamento annuale, questo della Borsa Internazionale del Turismo del capoluogo lombardo, che rappresenta la piattaforma fondamentale a cui fanno riferimento tutti gli specialisti mondiali del settore, e non solo.. I mercati più importanti sono per Noi l’Europa e quello Nord americano, che rappresenta per Trenitalia il primo mercato oltreoceano.E' un mercato fondamentale che. Abbiamo avuto un aumento del 14%. E' un mercato molto emergente.. La tratta più venduta è la Milano-Venezia. Su questo la nostra Azienda crede molto,, ossia abbiamo anche la possibilità su prenotazione di ordinare cibi cinesi e i monitor sono in lingua cinese. In più stiamo chiudendo forti accordi con operatori online del mercato del più grande Paese dell'Oriente.i.Trenitalia è un’Azienda che muove più di settemila treni al giorno., il collegamento ferroviario da Roma Termini all'aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci di Fiumicino.