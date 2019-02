Borse europee in territorio positivo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance dopo le recenti perdite sui timori di un r allentamento dell'economia globale . Gli investitori rimangono in attesa di sviluppi delle trattative commerciali tra USA e Cina. Intanto a Bruxelles si tiene la riunione dell'Eurogruppo.Sotto i riflettori anche la Brexit : Svizzera e Regno Unito hanno firmato un accordo commerciale bilaterale.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,132. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,47%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,78%) si attesta su 52,31 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +279 punti base, con un decremento di 11 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,90%. Sotto osservazione i risultati elettorali regionali in Abruzzo, con il centrodestra vittorioso mentre il M5S ha perso molto terreno.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,74%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,28% mentreavanza dello 0,80%.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,31%),(+2,19%) e(+2,04%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 7,46% dopo la comunicazione dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla BCE, ampiamente superati Vola, con una marcata risalita del 5,30%.Brilla, con un forte incremento (+3,67%) dopo le indicazioni SREP.Ottima performance per, che registra un progresso del 3,55%.Tra i(+7,21%),(+4,51%),(+3,17%) e(+2,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,32%.