Brexit, Svizzera e Regno Unito siglano accordo commerciale

(Teleborsa) - Dopo aver regolato, nei mesi scorsi, il trasporto aereo, le assicurazioni e la libera circolazione delle persone,hanno firmato oggi unper il mantenimento delleSiglata dal ministro per il Commercio estero inglesee dal collega svizzero dell'Economia, l'intesa è stata(in virtù dell'unione doganale vigente con la Svizzera) ed entrerà in vigore con il cessare degli accordi tra Europa e Regno Unito. Se laentrerà in vigore il, gli accordi bilaterali attuali Svizzera-Gb continueranno a essere applicabili e i nuovi accordi serviranno dopo la fase di transizione. In caso diil nuovo protocollo sarà, invece, applicato a titolo provvisorio dal 30 marzo.L'accordo prevede che i diritti e gli obblighi economici e commerciali derivanti dagli accordi elvetici con l'Unione europea restino in vigore tra i due Paesi contraenti anche dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Ue. Un'intesa raggiunta nel quadro dellache riproduce gran parte degli accordi commerciali stipulati con l'Ue e che attualmente disciplinano le relazioni tra Svizzera e Regno Unito. Tra questi vi sono, ad esempio,, una parte dell'e l'. Accordi che mirano a ridurre o eliminare le barriere commerciali e le discriminazioni negli scambi economici.