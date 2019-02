Brilla Piazza Affari insieme agli altri mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali borse europee, con gli investitori sempre attenti alle trattative commerciali tra USA e Cina . Intanto a Bruxelles si tiene la riunione dell'Eurogruppo Gli operatori si sono lasciati alle spalle, per il momento, i timori di un rallentamento economico globale che hanno fatto scattare una serie di vendite la precedente ottava.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,131. Sessione debole per l', che registra con un calo dello 0,41%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,55%.Scende lo, attestandosi a +284 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,95%. Sotto osservazione i risultati elettorali regionali in Abruzzo , con il centrodestra vittorioso mentre il M5S ha perso molto terreno.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,87%, ben comprata, che segna un rialzo dello 0,94% mentreavanza dell'1,08%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,21%),(+1,89%) e(+1,74%).di Milano, troviamo(+5,60%) dopo la comunicazione dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla BCE, ampiamente superati,(+4,97%),(+3,10%) dopo le indicazioni SREP e(+2,92%).del FTSE MidCap,(+4,76%),(+3,01%),(+2,40%) e(+2,38%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,47%.