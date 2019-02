Corte dei Conti: "Cdp centrale nel sostegno all'economia italiana"

(Teleborsa) - "I risultati del 2017 ribadiscono il, ad ulteriore conferma della trasformazione della società in un vero e proprio. Sono queste le conclusioni dellasulla gestione finanziaria di, pubblicata oggi dallaUna "attività di promozione e supporto all'economia" realizzata – sottolinea la Corte dei Conti – rafforzando, al contempo, la redditività e la solidità patrimoniale., ottenuti in assenza di componenti non ricorrenti e pari a oltre due volte l'utile del 2015., ritornato in positivo rispetto al passato. Un flusso di utili che va ad alimentare le politiche di sviluppo delle iniziative a supporto del territorio, con unrispetto al 2015.Il, inrispetto all'anno precedente. Una dinamica principalmente riconducibile alle maggiori disponibilità liquide derivanti dagli investimenti a breve termine.Nello specifico dalla Relazione emerge cheper il finanziamento di circamentre quelle che hanno complessivamente beneficiato del sostegno del gruppo sono state. Particolarmente positiva per, secondo la Corte dei Conti, è risultata, inoltre, lain seguito all’integrazione delle attività del gruppo.quale società preposta all'assicurazione dei crediti all'esportazione, ha messo, risultando così tra le prime Export Credit Agency al mondo in termini di volumi mobilitati.In ambito europeo Cdp si è posizionata come il, mentre glilungo tutto il ciclo di vita delle imprese sono stati pari aL'impegno del settore immobiliare è continuato con la promozione del social housing e dello smart housing, la regolarizzazione degli immobili pubblici ed il sostegno del settore turistico.Una vocazione sociale che si è consolidata, inoltre, conCdp ha emesso inoltre ilin Italia per un importo di, destinato alle piccole e medie imprese situate nelle aree colpite da disastri naturali. Oltre 1 miliardo di euro è stato indirizzato alle iniziative "green" ed all'efficientamento energetico. Infine, 600 milioni di euro sono stati utilizzati per i progetti di cooperazione internazionale per i paesi in via di sviluppo.Nel 2017 è inoltre proseguita l’attività a sostegno della finanza locale attraverso una rinegoziazione dei finanziamenti che nel 2017 è risultata pari a 9,3 miliardi di euro.Infine, conclude la Corte dei Conti, emergono sempre più frequenti quelle che la stessa Società definisce "operazioni straordinarie" che sembrano essere dettate da necessità contingenti piuttosto che da strategie dell'Istituto. Al riguardo – osserva la Corte – "la mission di Cdp, pur nella sua ampia definizione statutaria, deve essere intesa come volta alla ricerca dello sviluppo di produzioni innovative che siano alla base della crescita futura, in coerenza con il Piano Industriale e con la politica industriale del Governo e del Parlamento a garanzia della fedeltà di Cdp alla sua missione".