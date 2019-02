Eurotunnel, GB denunciata per accordi con compagnie di traghetti

(Teleborsa) - Le compagnie che controllano ilhanno denunciato il governo britannico a causa dei nuovi contratti di trasporto siglati con le società di traghetti, in caso di una". La denuncia è arrivata a pochi giorni dalla firma di uno di questi contratti con una startup che, attualmente, non possiede imbarcazioni.le due compagnie che fanno parte di, hanno accusato il Regno Unito di aver appaltato tali servizi in maniera segreta e non trasparente.La causa riguarda l'appalto dei trasporti via traghetto tra la Gran Bretagna e l'Europa continentale a. Tuttavia con quest'ultima, sembra sia saltato quando è parso chiaro che la compagnia, che non possiede barche, non presentava i requisiti richiesti. A darne notizia è stato ilche, sabato scorso, ha respinto le accuse.Per le società del'Eurotunnel, tuttavia, i, aggiudicatied affidati con, costituiscono a tutti gli effetti degliIn passato Eurotunnel ha fornito il trasporto via traghetto attraverso la compagnia. Un servizio terminato nel 2015 dopo che una sentenza ha confermato ladi impedire alla società di effettuare le traversate del Canale tra Dover e Calais.Eurotunnel ha affermato di aver sentito parlare per la prima volta dei tre contratti per il trasporto via traghetto post Brexit, solo lo scorso dicembre quando il Dipartimento dei Trasporti ha annunciato di averli assegnati. Dopo essersi vista bloccare il servizio, mesi fa, la società lamenta ora di essere stata esclusa anche dalla gara.