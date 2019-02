Ismea, calano ulteriormente i prezzi del latte a febbraio

(Teleborsa) - Non sembrano essere serviti i litri di latte versati nei giorni scorsi nelle strade dai pastori sardi che, di questo gesto, ne hanno fatto il simbolo della protesta contro il prezzo troppo basso. Infattinelle prime settimane di febbraio, arrivando persino al di sotto dei valori dei costi di produzione.A renderlo noto sono le, istituto di servizi del mercato agricolo alimentare, il quale ha monitorato l'aggiuntiva discesa del latte che è arrivato ad attestarsi suiNel primo mese del 2019 il prezzo medio era più alto di due centesimi e, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, corrispondeva a 56 centesimi per litro. Al contempo, spiega lo stesso istituto,hanno raggiunto la cifrasegnando un margine negativo per le aziende produttrici.Questa situazione, oltre a mandare in perdita di 14 centesimi a litro gli allevatori, ha innescato una reazione a catena che è sfociata in vere e proprie proteste e risentimento da parte dei diretti interessati.Il Presidente del Consiglio,, ha annunciatonel quale prenderanno parte per la prima volta anche i pastori della Sardegna. "Saranno allo studio delle, ha infine dichiarato.