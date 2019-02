La Vespa di Piaggio simbolo dell'Italia nella nuova speciale collezione Numismatica

(Teleborsa) -, tanto da diventare il soggetto di una, già disponibile per l'acquisto sullo shop online dedicato ai soggetti della Collezione Numismatica 2019. Realizzata dal Poligrafico e dalla Zecca dello Stato, la collezione era stata presentata a Roma il 13 dicembre 2018 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.Come dimenticare il celebre film Vacanze romane? O lasciarsi affascinare da una fiammante Vespa con lo sfondo del Colosseo? Vespa è da oltre settanta anni una, uno degli esempi più alti dell', ma ancheLa collezione Vespa è formata da, disegnati dal Gruppo Piaggio in partnership con la Zecca dello Stato. Realizzate in preziosopresentano(bianco, rosso e verde), cosicché tutte e tre assieme nella elegante confezione compongono la bandiera italiana.La Vesta è raffigurata sulle due facce (dritto e rovescio), sia nella attualesia nella sua, quella che, nella primavera del 1946, dette il via a una storia di straordinario successo industriale. Passato e presente si fondono così in un oggetto unico, destinato a collezionisti e veri intenditori in grado di apprezzare il ricco valore simbolico di queste monete.