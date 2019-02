Le Maire: "Sarà l'amicizia tra Italia e Francia a prevalere"

(Teleborsa) - "Penso che ila battere un colpo su i comportamenti inaccettabili, ma in definitiva non ho alcuna inquietudine - ha dichiaratoa proposito delle tensioni tra Italia e Francia -". Il politico d'oltralpe, giungendo all'Eurogruppo, ha anche sottolineato: "Siamo molto attaccati all'amicizia tra popolo francese e italiano, i nostri due Paesi sono legati dalla storia, dalla cultura e da una amicizia profonda, un motivo supplementare per non accettare delle dichiarazioni o dei comportamenti che sono inaccettabili tra due paesi amici".A confermare il clima disteso di Le Maire, il nostro Ministro dell'Economia e delle Finanze,, il quale rassicura che il botta e risposta tra Italia e Francia sia solo il risultato di ". In una intervista concessa un paio di giorni fa al quotidiano La Stampa, Tria avrebbe inoltre rassicurato che " non esistono motivi economici di contrasto con la Francia" e che, nonostante questa abbia una politica industriale più aggressiva di quella italiana, " ci siamo trovati sempre su posizioni più vicine ai francesi rispetto ad altri Paesi".