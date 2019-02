Saipem corre in Borsa. Bernstein conferma Buy in vista dei risultati

(Teleborsa) -

Giudizi ancora positivi per Saipem, che anche oggi corre a Piazza Affari, con un guadagno del 2,44%. Una performance che conferma il momento di favore per la compagnia ingegneristica, attiva nel settore delle infrastrutture energetiche e civili. Da inizio anno, il titolo Saipem ha guadagnato oltre il 21%.



Bernstein conferma una raccomandazione Buy ed indica un Target Price di 7,4 euro in attesa dei risultati del 4° trimestre e dell'esercizio 2018, che saranno resi noti al mercato il prossimo 28 febbraio.



Il giudizio del broker fa perno sui risultati, attesi in miglioramento e superiori alle attese, anche per effetto del buon andamento degli ordini, e sulle strategie, che puntano sempre più sulla diversificazione e sui settori a più alta crescita.



A questo proposito, il general contractor ha messo si è aggiudicato di recente importanti commesse, fra cui la seconda fase del campo di gas di Zohr (Egitto), il contratto con la società Artic LNG 2 e, più di recente, un contratto alla divisione XSIGHT in Vietnam. La società di San Donato milanese punta molto su gas e rinnovabili, in particolare campi eolici offshore, tant'è che l'AD Stefano Cao ha affermato "in dieci anni la componente non oil del nostro portafoglio potrebbe rappresentare il 50-60% rispetto a oggi".