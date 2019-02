Seduta euforica per il comparto tecnologico a Milano (+2,26%), notevole balzo in avanti per Tiscali

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Andamento brillante per l', peraltro preannunciato dalla buona performance dell'Ilha aperto a quota 52.639,1, in accelerazione del 2,26% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 475, dopo che in principio di giornata era a quota 470.Tra le azioni italiane adel comparto tecnologia, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,40%.Tra leitaliane, bene, con un rialzo dell'1,20%.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,78%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,37%.Buona performance per, che cresce dell'1,53%.