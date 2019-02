Tav, Toninelli: "Oggi consegniamo analisi costi-benefici ai vicepremier"

(Teleborsa) - L'attesa persembra essere finita.ha assicurato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, da Firenze, dove ha inaugurato la linea 2 della tramvia."Finalmente si aprirà un importante dibattito pubblico a partire dai numeri" ha affermato il Ministro, sottolineando l'importanza di capire una volta per tutte "quanto ci costa, quanto sono i costi e quanti sono i benefici" dell'opera. "Così almeno uno non creerà opinioni e giudizi sul nulla ma su dei dati scientifici" ha concluso ToninelliMeno di una settimana faprima che lui potesse leggerlo."Perché dei numeri che riguardano il futuro degli italiani sono conosciuti prima a Parigi che a Roma?" si era chiesto il ministro dell’Interno che oggi potrà, finalmente, leggere l'analisi.Dopo il vaglio dei vicepremier, è in programma persull'analisi costi-benefici per la realizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione.