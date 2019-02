Terra, l'allarme: "In dieci anni persi 940 mila chilometri quadrati di foreste"

(Teleborsa) -Un territorio vasto come l'Egitto la cui estensione non accenna a diminuire, aumentando di anno in anno. E da questo punto di vistaIn pratica, ogni minuto che passa, il mondo perde un'area alberata grande comeA tracciare un drammatico quadro della situazione è ilche con le loro mappature satellitari hanno potuto verificare come la perdita di alberi sia raddoppiata dal 2003 e dal 2008 per quanto riguarda le foreste pluviali.Un'ingente perdita di alberi le cui ricadute incidono, tra le altre cose, sulcausando l'aumento dei gas serra nell'atmosfera e danni per la biodiversità.Un tema attorno al quale ruotano enormi interessi economici da parte dei big dell'agroindustria ma sottovalutato dall'opinione pubblica. Per contribuire alla sensibilizzazione sul temal'associazione culturale di giornalismo ambientale, in occasione del suoche si terrà quest'anno a San Miniato (Pisa), ha scelto di incentrare i lavori sul. L'obiettivo è quello di quantificare il valore ecologico ed economico delle foreste, fare il punto sulla situazione delle foreste nelle diverse aree mondiali e capire che azioni si stanno mettendo in atto per contrastare il fenomeno della deforestazione.A sottolineare la centralità del tema, l'area amazzonica sarà anche al centro del prossimo