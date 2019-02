Wall Street parte bene in attesa passi avanti trattative USA-Cina

Pepsico

(Teleborsa) - Seduta Buon inizio di settimana per Wall Street, che mantiene un tono positivo, dopo la chiusura quasi piatta di venerdì scorso. A sostenere il mercato concorrono la ripresa delle trattative fra USA e Cina a Beijing e la speranza di evitare un secondo shutdown.Un sostegno anche dalle trimestrali della Corporate America, giacché oltre il 71% delle società del S&P 500 ha fornito risultati superiori alle attese. Questa settimana focus sui risultati delle big del beverage come e. Sul fornte societario, i giudizio degli analisti sostengonoedAlla borsa di New York, ilavanza a 25.160,68 punti; sulla stessa linea loche sale dello 0,22%, portandosi a 2.713,9 punti. In frazionale progresso il(+0,25%), come l'S&P 100 (0,2%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Il settore, con il suo -0,61%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+0,99%),(+0,95%),(+0,75%) e(+0,70%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,06%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,98%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,85%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+8,37%),(+2,18%),(+2,11%) e(+1,41%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,86%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,88%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,68%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,97%.