Aeroporti di Puglia nel Global Compact dell'ONU. Presidente Onesti: "Crediamo nella sostenibilità"

(Teleborsa) -

Aeroporti di Puglia aderisce al Global Compact delle Nazioni Unite, progetto mondiale sulla responsabilità sociale con oltre 9.000 partecipanti di 135 Paesi. Iniziativa che incoraggia le imprese di tutto il mondo a promuovere un percorso di sostenibilità atto a favorire un'economia mondiale sempre più responsabile e virtuosa.

Con la ratifica del documento internazionale del Global Compact, Aeroporti di Puglia è il primo gestore aeroportuale italiano che si impegna formalmente a perseguire, nella propria sfera di influenza, dieci principi fondamentali, relativi ai diritti umani, agli standard lavorativi, alla tutela dell'ambiente e alla lotta contro la corruzione. Principi già condivisi universalmente derivanti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Dichiarazione ILO, dalla Dichiarazione di Rio e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.



"Le aziende moderne, soprattutto quelle che operano in ambito pubblico o che sono impegnate a gestire servizi e infrastrutture a favore di una comunità hanno il dovere di affrontare i propri rischi - ha dichiarato il Presidente AdP, Tiziano Onesti - e di calibrare le proprie scelte di gestione nella direzione di una estrema attenzione ai profili socio-ambientali e di trasparenza e correttezza dei processi di governo".



"La sostenibilità deve essere considerata vincolo imprescindibile per tutte le decisioni inerenti i principali stakeholder di riferimento - ha proseguito Onesti - determinando ricadute positive per lo sviluppo del territorio dove l’impresa opera. Va rimarcata inoltre la sensibilità che ultimamente anche i mercati finanziari accordano alle imprese che si ispirano a tali principi. Ancora, è proprio di questi giorni la notizia che la Commissione Europea ha pubblicato un documento che sintetizza le condotte finalizzate a raggiungere l’obiettivo di un’Europa più sostenibile entro il 2030".



"Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia - ha concluso il presidente della società che gestisce gli scali aerei di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA) - ha consapevolmente aderito al Global Compact dell’ONU, perché crede nell’importanza della responsabilità sociale dell’impresa per lo sviluppo durevole del business, favorendo un’economia circolare capace di contribuire alla realizzazione del bene comune, confermando, altresì, l’impegno responsabile nell’esercizio dei servizi aeroportuali. In questo senso, Aeroporti di Puglia si impegna a comunicare periodicamente al Global Compact dell’ONU i risultati conseguiti tramite apposita Communication on Progress".