Juventus, via libera del CdA a bond non convertibile. Arriva Ramsey

Juventus

(Teleborsa) - Nuovo prestito obbligazionario per la, con l'obiettivo di dotare la società di risorse finanziarie per la propria attività ottimizzando la struttura e la scadenza del debito.Il Consiglio di Amministrazione (CdA) della Juventus Football Club S.p.A. ha deliberato la possibilità di emettere in una o più tranche, entro il 30 giugno 2019, un, con collocamento riservato a investitori qualificati.. È inoltre previsto che le obbligazioni siano quotate presso un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea.Ieri, 11 febbraio 2019, la società calcistica ha comunicato di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatorecon effetti dal 1° luglio 2019 e scadenza al 30 giugno 2023. A fronte del tesseramento del calciatore, Juventus sosterrà oneri accessori per 3,7 milioni di euro, pagabili entro il 10 luglio 2019.