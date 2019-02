Nissan annuncia utili in calo nei 9 mesi e taglia stime esercizio

(Teleborsa) -(l'esercizio in Giappone chiude normalmente il 31 marzo).a 316,7 miliardi di yen (pari a 2,84 miliardi di dollari).Per ironia, il risultato incorpora anche unrelativo ai incriminato per frode fiscale e ancora in prigione . E proprio questi compensi non ancora percepiti sono fra le cause d'imputazione nel processo.La casa d'auto giapponese ha riportato anche una 313,7 miliardi di yen,per 8,578,4 miliardi di yen (+0,6%) ea poco più di 4 milioni di unità., indicando un utile netto di 410 miliardi di yen (le precedenti stime indicavano 500 miliardi), ricavi per 11.600 miliardi di yen (erano 12 mila) e vendite per 5,6 milioni di veicoli (erano attesi oltre 5,9 milioni).