Pirelli corre sulla scia di Michelin

Pirelli

Michelin

Continental

(Teleborsa) - Ottima performance per, che a Piazza Affari scambia in rialzo del 4,20% sulla scia dei, che a sua volta a Parigi sta mettendo a segno un rialzo dell'11,45%. Ad entusiasmare gli investitori sono state soprattutto le, che fanno ben sperare per l'intero comparto.nonostante le difficili condizioni nei suoi principali mercati e con un utile operativo delle attività correnti in rialzo dell'1,2% a 2,7 miliardi di euro (+11% a tassi costanti).Invariato il fatturato, attorno ai 22 miliardi di euro.Al traino anche, +4,02% sulla borsa di Francoforte.