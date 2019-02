Risultato positivo per Milano e gli altri mercati europei

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

tecnologia

materie prime

beni per la casa

alimentare

Pirelli

Michelin

STMicroelectronics

Ferragamo

Kering.

Brembo

Prysmian

Campari

Amplifon

Banca Ifis

Falck Renewables

Banca MPS

Banca Mediolanum

RCS

Mutuionline

Gima TT

Piovan

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Intanto la piazza Newyorkese è positiva con lo, che segna un incremento dell'1,14%.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,36%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,56%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +270 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,84%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,01%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e in luce, con un progresso dello 0,84%.Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,12% sul; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,16% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 21.772 punti. Ottima la prestazione del(+1,61%), come il FTSE Italia Star (1,1%).Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,01 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,89 miliardi della seduta precedente; mentre i contratti si sono attestati a 218.839, rispetto ai 202.371 precedenti.Tra i 219 titoli scambiati sul listino milanese, 138 azioni hanno chiuso la seduta odierna in rialzo, mentre 68 hanno portato a casa una flessione. Poco variate le restanti 13 azioni.A livello settoriale si segnalano(+4,83%),(+2,37%) e(+2,26%) in buona luce sul listino milanese. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,58%.di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 6,12%, in scia ai risultati migliori delle attese diExploit di, che mostra un rialzo del 5,39%.Su di giri(+3,66%) sull'euforia generata dagli ottimi risultati della franceseAcquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,00%. Le più forti vendite, invece, si registrano su, che ha terminato le contrattazioni a -1,07%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,63%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,55%.Tra i(+13,96%),(+8,65%),(+7,16%) e(+3,82%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,08%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,90%.scende dell'1,86%.Calo deciso per, che segna un -1,14%.