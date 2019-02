Saipem, l'AD Stefano Cao: "Gas risorsa chiave del futuro. LNG per noi strategico"

Saipem

(Teleborsa) - Iled ilavranno un ruolo strategico nel prossimo futuro. E' quanto confermato dall', intervenendo alla terza edizione di, la conferenza che si sta svolgendo a Il Cairo, che accoglierà più di 200 relatori e 20 mila partecipanti da 40 Paesi nel mondo. Durante la tre giorni si parlerà di energia del futuro e si farà il punto su petrolio e gas."Ilavrà unnella transizione energetica verso una economia low carbon", ha affermato il numero uno di Saipem, aggiungendo che "ilvede unsui mercati asiatici ed europei a fronte di".Cao ha anche ricordatoper Saipem ed ilsvolto nelil più grande giacimento di gas del Mediterraneo, ma anche ilche ilpotrà assumere come"Zohr - ha sottolineato - è un esempio di come Saipem sappia affrontare con successo sfide difficili: il, impiegandoi a fronte dei 5 anni normalmente impiegati per mettere in produzione giacimenti similari. È unache riduce sensibilmente il time to market e, di conseguenza, il costo dei progetti.Il manager ha poi ricordato "di recente ci siamo aggiudicati anche un nuovo contratto per lae questo rappresenta un ulteriore riconoscimento della nostra capacità di rispondere alle esigenze dei nostri clienti"."Il, dunque,per consolidare le proprie attività onshore", ha ribadito, aggiungendo "attualmente stiamo lavorando in Indonesia al progetto Tangguh, a Nong Fab in Thailandia e al progetto Artic LNG con Novatek in Russia".