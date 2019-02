Seduta euforica per il settore commodities italiano (+1,87%), positiva la giornata per Tenaris

comparto materie prime dell'Italia

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance delIlha aperto a quota 30.004,3, in accelerazione dell'1,87% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 203, dopo che in principio di giornata era a quota 203.Tra le azioni italiane adel comparto materie prime, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,87% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,52% sui valori precedenti.